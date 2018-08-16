Под Житомиром по дороге на собственную свадьбу разбился военный

Вскоре у него должен был родиться ребенок

На трассе Житомир-Бердичев в автомобильной аварии погиб прапорщик, главный сержант 2 МБ 72 отдельной механизированной бригады Александр Лищук.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования Север в Facebook.

"Получив отпуск, Александр ехал на свадьбу, которая должна была состояться завтра, в четверг 16 августа. И в результате крупного ДТП день свадьбы внезапно превратился в день похорон. Ему было всего 33 года", - говорится в сообщении.

С 2005 года Лищук проходил службу в вооруженных силах, с 2014 года принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе.

Вместе со своим вторым батальоном он защищал Мариуполь, Гуково, Червонопартизанск, Волноваху и Гранитное, затем был на терриконах вокруг Докучаевска, а в 2016-2017 году - в Верхнеторецком.

В последнее время он выполнял боевые задачи на Луганщине.

Прапорщик вскоре должен был стать не только мужем, но и отцом.

Напомним, в Киеве на Троещине нетрезвый водитель иномарки сначала сбил семью (молодую пару с двумя детьми) на переходе, а затем, скрывшись с места ДТП, вылетел на трамвайные пути.