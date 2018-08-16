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Главная » Страна » На Киев надвигается еще одна мощная гроза
На Киев надвигается еще одна мощная гроза
Фото: Народная Трибуна

На Киев надвигается еще одна мощная гроза

Град и шквальный ветер возможны до конца суток

16.08.18 75
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Сегодня, 16 августа, в Киеве ожидается еще одна сильная гроза, местами шквалы 24 м/с и град.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В городе переменная облачность, утром и днем местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, температура днем от +26 до +28 градусов", - отметили в ведомстве со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напомнили, что в случае сильного ветра все окна домов должны быть плотно закрыты, на улице надо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев. А в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

В ГосЧС предупредили, что в столице в ближайшие три часа и до конца суток 16 августа возможны гроза, местами шквалы 24 м/с и град.

По Киевской области в ближайшие три часа и до конца суток 16 августа гроза, шквалы 24 м/с.

Кроме того, в ближайшие часы и до конца суток 16 августа в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с, местами до 24 м/с. В течение 16 августа в Карпатском регионе сильные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, ночью Киеве прошла сильнейшая гроза с градом и шквальным ветром, полностью затопило некоторые улицы. 

Больше всего пострадал центр столицы. Дождь начался около двух ночи, и уже скоро Крещатик и прилегающие улицы затопило полностью.

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