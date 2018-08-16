Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » "На 99% это случайный человек", - Гандзюк не узнала задержанного
Покушения на украинских активистов

"На 99% это случайный человек", - Гандзюк не узнала задержанного

"На 99% это случайный человек", - Гандзюк не узнала задержанного
Николай Новиков / Фото: facebook.com/MasiNayyem

Пострадавшая сочувствует подозреваемому

16.08.18 155
000

Пострадавшая в результате нападения член Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк не узнала подозреваемого Николая Новикова, которого полиция задержала по ее делу.

Об этом она рассказала "Украинской правде".

"Я сочувствую тому бедняге, которого задержали по моему делу полицейские, на 99% это случайный человек. Я понимаю, что очень быстро надо было тушить информационные волны и это делали ценой его судьбы. Мои близкие, которые видели нападающего, говорят, что это не он ", - заявила Гандзюк.

"Многим может быть выгодно избавиться от неудобного чиновника, как я. Тем более, я выбиваюсь из общего ландшафта, чем раздражаю многих людей не только из Херсона. Но мало кто может пойти на такое преступление", - добавила она.

По мнению пострадавшей, нельзя быть уверенным, что нападавший из Херсона. "Память у людей очень длинная", - говорит активистка.

Напомним, 31 июля неизвестный мужчина облил кислотой сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк, когда она выходила из подъезда своего дома.

Следствием рассматривается несколько версий произошедшего. В частности рассматриваются версии, что преступление совершено в связи со служебной деятельностью потерпевшей, в связи с ее активной гражданской позицией и возможные конфликтные ситуации.

3 августа подозреваемого в нападении Николая Новикова задержали правоохранители.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Днепре у инкассаторов отобрали полмиллиона гривенОграбление ломбарда в Киеве совершили иностранцы, - полицияВооруженное нападение на ломбард в Киеве попало в объектив камеры очевидца
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 17038
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 11878
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12826
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 22555
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13261
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 29492
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 15754
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 27493
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6637
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15860
  1. NASA потеряло марсоход 14333 / 16012
  2. Ученые выяснили, когда время течет назад 6009 / 12280
  3. В пустыне Гоби нашли странный и загадочный военный объект 4348 / 4944
  4. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 3973 / 45738
  5. Модель Деми Роуз шокировала фанатов откровенным купальником 3721 / 4792
  6. В Киеве выбрали "Мисс Украина Вселенная-2018" 3362 / 3805
  7. НБУ готов выложить 400 тысяч за переводчиков 3199 / 3576
  8. Девочка, укушенная змеей во Львове, умерла в больнице 2631 / 2897
  9. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 2243 / 11403
  10. Россия подготовила ответные меры на случай прекращения железнодорожного сообщения с Украиной 2014 / 3097
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 36 / 45738
  2. NASA потеряло марсоход 19 / 16012
  3. Послание в бутылке. 5 материалов, способных спасти планету от пластика 13 / 2072
  4. Ученые выяснили, когда время течет назад 8 / 12280
  5. В пустыне Гоби нашли странный и загадочный военный объект 7 / 4944
  6. НБУ готов выложить 400 тысяч за переводчиков 7 / 3576
  7. Ярош показал, как беспилотники "кошмарят" боевиков на передовой 7 / 744
  8. Антисоциальное поведение. Почему Facebook могут обложить налогом за снижение продуктивности человечества 5 / 1357
  9. Сегодня в Украине ожидается жара до +36 5 / 894
  10. В Киеве выбрали "Мисс Украина Вселенная-2018" 5 / 3805
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.