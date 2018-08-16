"На 99% это случайный человек", - Гандзюк не узнала задержанного

Пострадавшая в результате нападения член Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк не узнала подозреваемого Николая Новикова, которого полиция задержала по ее делу.

Об этом она рассказала "Украинской правде".

"Я сочувствую тому бедняге, которого задержали по моему делу полицейские, на 99% это случайный человек. Я понимаю, что очень быстро надо было тушить информационные волны и это делали ценой его судьбы. Мои близкие, которые видели нападающего, говорят, что это не он ", - заявила Гандзюк.

"Многим может быть выгодно избавиться от неудобного чиновника, как я. Тем более, я выбиваюсь из общего ландшафта, чем раздражаю многих людей не только из Херсона. Но мало кто может пойти на такое преступление", - добавила она.

По мнению пострадавшей, нельзя быть уверенным, что нападавший из Херсона. "Память у людей очень длинная", - говорит активистка.

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Напомним, 31 июля неизвестный мужчина облил кислотой сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк, когда она выходила из подъезда своего дома.

Следствием рассматривается несколько версий произошедшего. В частности рассматриваются версии, что преступление совершено в связи со служебной деятельностью потерпевшей, в связи с ее активной гражданской позицией и возможные конфликтные ситуации.

3 августа подозреваемого в нападении Николая Новикова задержали правоохранители.