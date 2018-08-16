В результате непогоды в Киеве с утра было заблокировано движение по некоторым трамвайным и троллейбусным маршрутам.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что ночной ливень внес коррективы в движение некоторых маршрутов наземного пассажирского транспорта. С 06:15 на ул. Глыбочицкой в направлении ул. Старовокзальной заблокировано движение трамваев маршрута № 18 в результате заноса трамвайного пути песком.

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Кроме того, два упавших дерева с 05:00 заблокировали выезд троллейбусов из депо № 2 и движение троллейбусов №№ 22, 27, 30, движение троллейбусов в направлении м. "Шулявская", троллейбусов №№ 22, 27 , 30 до Индустриального путепровода и троллейбусов маршрута № 30 "ул. Милославская - ст. Зенит". Сейчас движение восстановлено.

Напомним, в Киеве прошла сильнейшая гроза с градом и шквальным ветром, полностью затопило некоторые улицы.