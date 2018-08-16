Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Фото В Киеве ограничено движение общественного транспорта

Фото В Киеве ограничено движение общественного транспорта

<span class="label red">Фото</span> В Киеве ограничено движение общественного транспорта
Фото с сайта Минфин

Трамвайные пути занесло песком

16.08.18 79
000

В результате непогоды в Киеве с утра было заблокировано движение по некоторым трамвайным и троллейбусным маршрутам.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что ночной ливень внес коррективы в движение некоторых маршрутов наземного пассажирского транспорта. С 06:15 на ул. Глыбочицкой в направлении ул. Старовокзальной заблокировано движение трамваев маршрута № 18 в результате заноса трамвайного пути песком.

Кроме того, два упавших дерева с 05:00 заблокировали выезд троллейбусов из депо № 2 и движение троллейбусов №№ 22, 27, 30, движение троллейбусов в направлении м. "Шулявская", троллейбусов №№ 22, 27 , 30 до Индустриального путепровода и троллейбусов маршрута № 30 "ул. Милославская - ст. Зенит". Сейчас движение восстановлено.

Напомним, в Киеве прошла сильнейшая гроза с градом и шквальным ветром, полностью затопило некоторые улицы.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Беспокойное завтра. Как глобальное изменение климата повлияет на жизнь в УкраинеНа Киев надвигается еще одна мощная грозаГрад и гроза в Киеве, столицу затопило
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 17102
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 11900
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12843
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 22590
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13270
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 29538
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 15785
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 27532
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6651
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15884
  1. NASA потеряло марсоход 14333 / 16051
  2. Ученые выяснили, когда время течет назад 6009 / 12334
  3. В пустыне Гоби нашли странный и загадочный военный объект 4348 / 4961
  4. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 3973 / 46025
  5. Модель Деми Роуз шокировала фанатов откровенным купальником 3721 / 5090
  6. В Киеве выбрали "Мисс Украина Вселенная-2018" 3362 / 3815
  7. НБУ готов выложить 400 тысяч за переводчиков 3199 / 3614
  8. Девочка, укушенная змеей во Львове, умерла в больнице 2631 / 2945
  9. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 2243 / 11689
  10. Россия подготовила ответные меры на случай прекращения железнодорожного сообщения с Украиной 2014 / 3130
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 40 / 46025
  2. NASA потеряло марсоход 19 / 16051
  3. Послание в бутылке. 5 материалов, способных спасти планету от пластика 13 / 2088
  4. Ученые выяснили, когда время течет назад 8 / 12334
  5. НБУ готов выложить 400 тысяч за переводчиков 8 / 3614
  6. В пустыне Гоби нашли странный и загадочный военный объект 7 / 4961
  7. Ярош показал, как беспилотники "кошмарят" боевиков на передовой 7 / 808
  8. Антисоциальное поведение. Почему Facebook могут обложить налогом за снижение продуктивности человечества 5 / 1395
  9. Сегодня в Украине ожидается жара до +36 5 / 899
  10. В Киеве выбрали "Мисс Украина Вселенная-2018" 5 / 3815
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.