На Донбасс уехали 15 грузовиков с гуманитарной помощью

15 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольной части Донбасса были отправлены двумя благотворительными организациями.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Через КПВВ Новотроицкое на временно оккупированную территорию проследовали 15 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от благотворительного фонда Человек в беде и Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении.

Оформлен груз общей массой свыше 220 тонн. Пограничники не уточнили, из чего именно состоит груз.

Напомним, в июне миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила десять грузовиков с гуманитарной помощью для жителей оккупированной части Донецкой области.