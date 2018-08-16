Платные адвокаты Виктора Януковича в здании Оболонского суда Киева устроили драку.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Потасовка началась после недопуска защитников от компании Aver Lex на заседание. Адвокаты сначала требовали пропустить их в зал, а затем попытались прорваться силой. Произошли потасовки с охраной и полицейскими.

Кроме того, адвокаты протестовали против участия в суде государственного защитника Януковича Юрия Рябовола.

Адвокат Виталий Сердюк пообещал подать заявление в полицию на действия сотрудников суда. После длительных препирательств адвокатов пустили в зал.

В потасовках был замечен начальник Оболонского отделения полиции Михаил Никонов.

"К сожалению, сложилась ситуация, когда якобы адвокаты подсудимого Януковича блокировали доступ в зал судебного заседания для адвоката, назначенного судом. То есть, прибегли к незаконным действиям, к препятствованию осуществления правосудия. По поводу судом было вынесено соответствующее определение об обеспечении доступа адвокату, что и было выполнено. Мы выполнили определение суда, будем выполнять и дальше", - заявил он.

Напомним, в прошлый раз 1 августа Оболонский районный суд Киева в очередной раз не смог перейти к стадии прений по делу Януковича из-за протеста его новых адвокатов. В связи с этим Оболонский суд принял решение заменить назначенного В.Януковичу 31 июля госадвоката В.Овсянникова другим адвокатом из киевского центра по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи.

Сам Овсянников заявил, что пока его доверенность на участие в процессе не аннулирована, и он обязан присутствовать 16 августа на следующем заседании суда, несмотря на решение суда назначить Януковичу нового адвоката из центра бесплатной вторичной правовой помощи.