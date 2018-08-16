Генштаб просит увеличить военные расходы Украины

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко считает, что в текущем году необходимо финансирование на уровне не менее 112 млрд гривен.

Об этом он заявил в интервью BBC Украина.

"Мы посчитали, что это должна быть сумма примерно в 112 млрд грн. Это минимальная потребность для армии. А нам пока доказывают показатели на 82 млрд грн. И это явно недостаточно для того, чтобы удерживать ВСУ в боеспособном состоянии, я уже не говорю о наращивании боеспособности", - отметил Муженко.

По его словам, наблюдается отток военных кадров, в том числе из-за проблем материального характера, что может иметь серьезные последствия для боеготовности ВСУ.

"Наши исследования показывают, что базовым денежным обеспечением для военнослужащего должны быть 15 тыс. грн. У нас сейчас 7 тыс., эта цифра должна вырасти минимум вдвое. Тогда это будет достойный уровень материальной компенсации за все те неудобства и то напряжение, которое они испытывают", - рассказал начальник Генштаба.

При этом он заверил, что на передовую эта ситуация не влияет, так как там значительно больше денежные выплаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Матиос подал в суд на Генштаб

Напомним, с начала российской агрессии в Вооруженных силах Украины 50 офицеров получили генеральское звание.