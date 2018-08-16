Украина готовит санкции против российских издательств

Госкомтелерадио предлагает Кабмину ввести санкции против российских издательств, которые выпускают и распространяют продукцию антиукраинского содержания.



Об этом в четверг, 16 августа, сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что по итогам 3-летнего мониторинга был составлен список, в который внесены 192 издания, выпущенные 35 российскими издательствами.

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"Санкции будут касаться российских издательств, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает заметное место и носит систематический характер. Эти издатели сознательно заключают договоры с "творцами" текстов, которые направлены на разжигание межэтнической, религиозной вражды, пропагандируют насилие и совершение террористических актов против Украины", - отметил первый замглавы Госкомтелерадио Богдан Червак.



По его словам, в случае принятия этого распоряжения Кабмином ожидается значительное сокращение импорта издательской продукции из России, а высвобожденные рыночные ниши откроют новые возможности для украинских издателей и дистрибьюторов.



Проектом распоряжения предусмотрено вынести вопрос применения к определенным юридическим лицам персональных специальных экономических и других санкций на рассмотрение СНБО.

Напомним, Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины (Госкомтелерадио) расширил до 184 книг перечень изданий, содержание которых содержит разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, призывы к совершению терактов, посягательство на права человека и в целом направлено на ликвидацию независимости Украины.