Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Украина готовит санкции против российских издательств

Украина готовит санкции против российских издательств

Украина готовит санкции против российских издательств
Фото из открытых источников

В случае принятия этого распоряжения ожидается значительное сокращение импорта издательской продукции из РФ

16.08.18 1175
000

Госкомтелерадио предлагает Кабмину ввести санкции против российских издательств, которые выпускают и распространяют продукцию антиукраинского содержания.

Об этом в четверг, 16 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по итогам 3-летнего мониторинга был составлен список, в который внесены 192 издания, выпущенные 35 российскими издательствами.

"Санкции будут касаться российских издательств, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает заметное место и носит систематический характер. Эти издатели сознательно заключают договоры с "творцами" текстов, которые направлены на разжигание межэтнической, религиозной вражды, пропагандируют насилие и совершение террористических актов против Украины", - отметил первый замглавы Госкомтелерадио Богдан Червак.

По его словам, в случае принятия этого распоряжения Кабмином ожидается значительное сокращение импорта издательской продукции из России, а высвобожденные рыночные ниши откроют новые возможности для украинских издателей и дистрибьюторов.

Проектом распоряжения предусмотрено вынести вопрос применения к определенным юридическим лицам персональных специальных экономических и других санкций на рассмотрение СНБО.

Напомним, Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины (Госкомтелерадио) расширил до 184 книг перечень изданий, содержание которых содержит разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, призывы к совершению терактов, посягательство на права человека и в целом направлено на ликвидацию независимости Украины.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Российские суда боятся заходить в украинские порты после задержания танкера в Херсоне, - СМИВ США ввели санкции против российской компании из-за КНДРКонгресс США раскрыл детали законопроекта о новых санкциях против РФ
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 17216
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 11943
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12889
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 22657
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13283
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 29634
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 15846
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 27601
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6684
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15933
  1. NASA потеряло марсоход 14333 / 16080
  2. Ученые выяснили, когда время течет назад 6009 / 12367
  3. В пустыне Гоби нашли странный и загадочный военный объект 4348 / 4973
  4. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 3973 / 46215
  5. Модель Деми Роуз шокировала фанатов откровенным купальником 3721 / 5334
  6. В Киеве выбрали "Мисс Украина Вселенная-2018" 3362 / 3822
  7. НБУ готов выложить 400 тысяч за переводчиков 3199 / 3650
  8. Девочка, укушенная змеей во Львове, умерла в больнице 2631 / 2990
  9. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 2243 / 12234
  10. Россия подготовила ответные меры на случай прекращения железнодорожного сообщения с Украиной 2014 / 3160
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 40 / 46215
  2. NASA потеряло марсоход 19 / 16080
  3. Послание в бутылке. 5 материалов, способных спасти планету от пластика 13 / 2098
  4. НБУ готов выложить 400 тысяч за переводчиков 8 / 3650
  5. Беспокойное завтра. Как глобальное изменение климата повлияет на жизнь в Украине 8 / 1491
  6. Ученые выяснили, когда время течет назад 7 / 12367
  7. В пустыне Гоби нашли странный и загадочный военный объект 7 / 4973
  8. Ярош показал, как беспилотники "кошмарят" боевиков на передовой 7 / 834
  9. Сегодня в Украине ожидается жара до +36 5 / 900
  10. В Киеве выбрали "Мисс Украина Вселенная-2018" 5 / 3822
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.