В Крыму обещают открыть паромное сообщение с Турцией

Так называемые власти аннексированного Крыма хотят наладить паромное сообщение с Турцией.
Об этом заявил "гендиректор" Крымских морских портов Алексей Волков, сообщает в РИА Новости.
"Переговоры с экспедитором грузов проведены. Порты, которые будут задействованы в будущей паромной линии, сообщим дополнительно", - заявил он. При этом Волков не уточнил, проведены ли переговоры с турецкой стороной.
По его словам, паромная линия Турция-Крым-Турция будет запущена уже осенью этого года. Тем не менее, ранее власти Турции заявляли о полной поддержке территориальной целостности Украины.
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Напомним, Генбанк, единственный банк в Крыму, осуществлявший выпуск карт систем Visa и MasterCard, заблокировал все карты. Санкции вступили в силу еще в 2015 году, но полностью карты перестали обслуживать только сейчас.