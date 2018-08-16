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Главная » Страна » В Крыму обещают открыть паромное сообщение с Турцией
В Крыму обещают открыть паромное сообщение с Турцией
Фото: Кафа

В Крыму обещают открыть паромное сообщение с Турцией

Неизвестно, знает ли об этом Турция

16.08.18 1303
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Так называемые власти аннексированного Крыма хотят наладить паромное сообщение с Турцией.

Об этом заявил "гендиректор" Крымских морских портов Алексей Волков, сообщает в РИА Новости.

"Переговоры с экспедитором грузов проведены. Порты, которые будут задействованы в будущей паромной линии, сообщим дополнительно", - заявил он. При этом Волков не уточнил, проведены ли переговоры с турецкой стороной.

По его словам, паромная линия Турция-Крым-Турция будет запущена уже осенью этого года. Тем не менее, ранее власти Турции заявляли о полной поддержке территориальной целостности Украины. 

Напомним, Генбанк, единственный банк в Крыму, осуществлявший выпуск карт систем Visa и MasterCard, заблокировал все карты. Санкции вступили в силу еще в 2015 году, но полностью карты перестали обслуживать только сейчас.

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