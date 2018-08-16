В Жулянах отменяют рейсы из-за грозы

Сегодня, 16 августа, в аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) отменили ряд рейсов.

Причиной отмены стала ночная гроза, говорится в сообщении аэропорта в Facebook..

Пассажирам отмененных рейсов о том, когда они смогут вылететь из Киева, пока не сообщали.

"Сейчас отменены рейсы итальянской авиакомпании "Эрнест" по направлениям Киев - Неаполь и Бергамо - Киев. Другие рейсы по расписанию, но в любом случае с непродолжительным опозданием", - отметили в аэропорту и добавили, что статус рейсов можно отслеживать на онлайн табло.

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Напомним, в Киеве прошла сильнейшая гроза с градом и шквальным ветром, полностью затопило некоторые улицы.

Согласно сообщениям синоптиков, непогода продлится до конца недели.