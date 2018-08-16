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Теракты в Европе

Фото Украинку, потерявшую ногу во время теракта в Стокгольме, депортируют из Швеции

<span class="label red">Фото</span> Украинку, потерявшую ногу во время теракта в Стокгольме, депортируют из Швеции
Фото: aftonbladet.se
16.08.18 918
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Миграционная служба Швеции отказала в продлении вида на жительство украинке, которая выжила во время теракта в Стокгольме в апреле 2017 года, но лишилась ноги. 

Об этом сообщает Aftonbladet.

В тот день 38-летняя украинка Ирина пришла в торговый центр Ahlens за покупками и попала под колеса грузовика, въехавшего в пешеходов.

Она провела в больнице три недели, за это время ей сделали несколько операций, однако не смогли спасти правую ногу. В больнице Ирину посетил премьер Швеции Стефан Левен, пообещав, что все будет хорошо.

После этого украинка больше года жила в Стокгольме вместе с дочкой. У нее был временный вид на жительство, поскольку она была свидетелем по делу террориста Рахмата Акилова, совершившего наезд на пешеходов.

Недавно Миграционная служба Швеция отказала Ирине в постоянном виде на жительство, аргументировав свое решение тем, что украинка не в состоянии позаботиться о себе, потому должна ехать домой за медицинской помощью и поддержкой друзей и родственников.

Миграционная служба считает, что нужная Ирине медицинская помощь и реабилитация доступны в Украине и решение о выдворении ее из страны не противоречит Европейской конвенции по правам человека.

Сейчас у Ирины и ее дочери есть две недели, чтобы добровольно покинуть Швецию. Она собирается обжаловать решение Миграционной службы, хотя апелляция может занять несколько месяцев.

Напомним, в Стокгольме 7 апреля 2017 года грузовик въехал в толпу людей. Погибли 4 человека. Ранения получили 15. В грузовике, давившем людей, полиция обнаружила устройство, похожее на взрывное. Полиция задержала двух подозреваемых.

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