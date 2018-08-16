Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Против Украины на Донбассе воюет около 32 тысяч человек, - Муженко
Ситуация на Донбассе

Против Украины на Донбассе воюет около 32 тысяч человек, - Муженко

Против Украины на Донбассе воюет около 32 тысяч человек, - Муженко
Фото: Новинарня

Также есть более 700 танков, пушки, артиллерийские системы

16.08.18 83
000

Со стороны оккупантов в вооруженном конфликте на востоке Украины задействовано около 32 тысячи человек

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко в интервью ВВС Украина.

"Мы говорим о том, что там есть российские регулярные военные формирования, переформатированные еще в конце 2014 и в 2015 году на первый и второй армейские корпуса. Общая численность этих войск - около 32 тысяч человек. Также есть более 700 танков, пушки, артиллерийские системы", - сказал Муженко.

Кроме того, сейчас происходит увеличение материальных запасов оккупантов. Главнокомандующий ВСУ отметил, что заходят колонны из России, перевозящих материальные средства, в том числе боеприпасы.

"Интересно, что это не группировка так называемых "ЛНР/ДНР", это регулярные подразделения, которые по своей системе управления подчиняются штабу восьмой общевойсковой армии, дислоцированной в Новочеркасске", - добавил Муженко.

Кроме наемников на Донбассе также воюют военнослужащие регулярных ВС РФ.

Напомним, Ярош показал, как беспилотники "кошмарят" боевиков на передовой.

 
0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Генштаб просит увеличить военные расходы УкраиныНа Донбасс уехали 15 грузовиков с гуманитарной помощьюНа Донбассе ранены двое украинских военных
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 17215
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 11943
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12889
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 22657
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13283
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 29632
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 15846
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 27601
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6684
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15933
  1. NASA потеряло марсоход 14333 / 16080
  2. Ученые выяснили, когда время течет назад 6009 / 12367
  3. В пустыне Гоби нашли странный и загадочный военный объект 4348 / 4973
  4. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 3973 / 46212
  5. Модель Деми Роуз шокировала фанатов откровенным купальником 3721 / 5332
  6. В Киеве выбрали "Мисс Украина Вселенная-2018" 3362 / 3822
  7. НБУ готов выложить 400 тысяч за переводчиков 3199 / 3650
  8. Девочка, укушенная змеей во Львове, умерла в больнице 2631 / 2990
  9. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 2243 / 12232
  10. Россия подготовила ответные меры на случай прекращения железнодорожного сообщения с Украиной 2014 / 3160
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 40 / 46212
  2. NASA потеряло марсоход 19 / 16080
  3. Послание в бутылке. 5 материалов, способных спасти планету от пластика 13 / 2098
  4. НБУ готов выложить 400 тысяч за переводчиков 8 / 3650
  5. Беспокойное завтра. Как глобальное изменение климата повлияет на жизнь в Украине 8 / 1486
  6. Ученые выяснили, когда время течет назад 7 / 12367
  7. В пустыне Гоби нашли странный и загадочный военный объект 7 / 4973
  8. Ярош показал, как беспилотники "кошмарят" боевиков на передовой 7 / 832
  9. Сегодня в Украине ожидается жара до +36 5 / 900
  10. В Киеве выбрали "Мисс Украина Вселенная-2018" 5 / 3822
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.