Против Украины на Донбассе воюет около 32 тысяч человек, - Муженко

Также есть более 700 танков, пушки, артиллерийские системы

Со стороны оккупантов в вооруженном конфликте на востоке Украины задействовано около 32 тысячи человек

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко в интервью ВВС Украина.

"Мы говорим о том, что там есть российские регулярные военные формирования, переформатированные еще в конце 2014 и в 2015 году на первый и второй армейские корпуса. Общая численность этих войск - около 32 тысяч человек. Также есть более 700 танков, пушки, артиллерийские системы", - сказал Муженко.

Кроме того, сейчас происходит увеличение материальных запасов оккупантов. Главнокомандующий ВСУ отметил, что заходят колонны из России, перевозящих материальные средства, в том числе боеприпасы.

"Интересно, что это не группировка так называемых "ЛНР/ДНР", это регулярные подразделения, которые по своей системе управления подчиняются штабу восьмой общевойсковой армии, дислоцированной в Новочеркасске", - добавил Муженко.

Кроме наемников на Донбассе также воюют военнослужащие регулярных ВС РФ.

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