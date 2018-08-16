В метро появятся автоматические установки обнаружения чрезвычайных ситуаций

Киевское метро оборудуют автоматическими установками обнаружения чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.

"Предлагаем обязательно обустраивать сооружения метро автоматическими установками обнаружения чрезвычайных ситуаций. Это такие датчики контроля деформации строительных конструкций, которые сейчас используются на многих стратегических объектах, предприятиях, в местах большого скопления людей. Установка таких устройств в метро значительно повысит безопасность пассажиров в случае пожара, замыкания, затопления, обвалов и тому подобного. Кроме того, это очень исключит влияние человеческого фактора для выявления угроз", - написал он.

Установка таких систем станет обязательной после вступления в силу новых ГСН. Они совмещают в себе сразу несколько процессов: обнаружение возможных угроз, наблюдение и обработка информации о текущем состоянии строений, оперативное предоставление прогнозированной информации и оповещения.

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Напомним, в киевском метро часы будут показывать время до прибытия поезда. Табло установят до конца следующего года.