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Главная » Страна » За 3,5 месяца ООС Украина вернула под свой контроль 15 кв. км, - Наев
Ситуация на Донбассе

За 3,5 месяца ООС Украина вернула под свой контроль 15 кв. км, - Наев

За 3,5 месяца ООС Украина вернула под свой контроль 15 кв. км, - Наев
Фото из открытых источников

Недавно под украинский контроль были возвращены населенные пункты Южное и Золотое-4

16.08.18 191
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С начала проведения ООС на Донбассе (с 30 апреля 2018 года, - ред) Вооруженные силы Украины вернули под свой контроль 15 кв. км территории.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает "Интерфакс-Украина".

"В ходе стабилизационных действий с начала проведения операции нам удалось обеспечить и поддерживать полный контроль над линией соприкосновения, должный уровень безопасности и стабильности во всех районах. Оборудование линии обеспечения на Волновахском, Горловском, Северодонецком и Светлодарском направлениях позволило взять под контроль около 15 кв. км украинской территории. Это с учетом населенных пунктов", - сказал он.

Наев напомнил, что за это время под украинский контроль были возвращены населенные пункты Южное (Донецкая область) и Золотое-4 (Луганская область).

"Там началась нормализация жизни людей, возвращение их в украинское правовое поле и защита их законных прав", - отметил Наев.

Он также добавил, что за это время украинские военнослужащие не нарушали Минские договоренности и соблюдали прекращение огня с 1 июля.

"ВСУ лишь отвечают на провокации российских оккупационных войск, которые откровенно пренебрегают этими договоренностями", - подытожил Наев.

Ранее Фокус писал, что украинские военнослужащие освободили от оккупантов село Южное в Донецкой области и Золотое-4 в Луганской области.

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