Стоимость канадских снайперских винтовок, которые намерена купить Украина, может быть завышена, - СМИ

Осенью компания из Канады должна поставить в Украину 40 крупнокалиберных снайперских винтовок LRT-3.



Об этом Цензор.НЕТ рассказал источник, знакомый с деталями переговоров.



"Я знаю, что речь идет о 40 винтовках и вижу общий бюджет покупки - $770 тысяч. Из этого я делаю вывод о стоимости одной единицы", - отметил источник.

Таким образом, цена винтовки может составлять порядка $20 тысяч за штуку.



Собеседник издания назвал такую стоимость завышенной, потому что без дополнительных аксессуаров винтовка LRT-3 стоит $8,5 тысяч. В то же время, неизвестно, в какой именно комплектации будет завозиться это оружие, а также какое послепродажное обслуживание готов предоставить производитель. По мнению источника, все эти факторы могут существенно увеличить цену винтовки.

Источник также сообщил, что канадская компания занимается мелкосерийным выпуском такой продукции. Помимо LRT-3, компания PGW производит 7,62-мм винтовку Coyote и 8,6-мм винтовку Timberwolf (338-й калибр)



По данным собеседника, винтовки LRT-3, в количестве 13 единиц пытались завезти в Украину еще в 2014 году, однако тогда сделка сорвалась.



Производителем 12,7-мм снайперской винтовки LRT-3 (50-й калибр) является канадская компания PGW Defense Technologies, с которой и договорились о поставках этого вида оружия в Украину.

Как отмечается на сайте PGW Defense, снайперская винтовка LRT-3 имеет калибр .50 BMG (12,7х99 миллиметров, - прим. ред), боезапас винтовки - 5 патронов. Ее дальнобойность составляет 1800 метров. Компания поставляет оружие морской пехоте США, Минобороны Великобритании и сухопутным войскам Саудовской Аравии.



Отметим, власти Канады планируют до конца марта 2019 года направить Украине военную помощь на сумму $7,25 миллиона.