Омелян анонсировал новые транспортные ограничения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсирует новые ограничения в сообщении с Россией.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - написал он в социальной сети Facebook.
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Омелян отметил, что анонсированные им ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, ограничение которого уже анонсировалось им ранее.
Напомним, железнодорожное сообщение с Россией принесло Укрзализныце за первые 6 месяцев текущего года 177,58 миллиона гривен прибыли.
Почти 63 миллиона гривен принесло курсирование поезда №6/5 Киев - Москва. На втором месте оказался поезд №74/73 Львов - Москва (38 миллионов гривен).