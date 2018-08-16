Омелян анонсировал новые транспортные ограничения с Россией

По словам министра, в Москву будут ходить только медведи

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсирует новые ограничения в сообщении с Россией.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - написал он в социальной сети Facebook.

Омелян отметил, что анонсированные им ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, ограничение которого уже анонсировалось им ранее.

Напомним, железнодорожное сообщение с Россией принесло Укрзализныце за первые 6 месяцев текущего года 177,58 миллиона гривен прибыли.

Почти 63 миллиона гривен принесло курсирование поезда №6/5 Киев - Москва. На втором месте оказался поезд №74/73 Львов - Москва (38 миллионов гривен).