Обвинение просит 15 лет тюрьмы для Януковича

В ходе заседания адвокаты вызвали полицию, заявляя о нарушении прав на защиту

В деле о госизмене бывшего президента Виктора Януковича завершились дебаты, сторона обвинения просит приговорить его к 15 годам лишения свободы.

Об этом в ходе зачитывания речи в Оболонском райсуде Киева в четверг, 16 августа, заявил прокурор Максим Крым, сообщает 112.ua.

Прокурор по делу Руслан Кравченко зачитывал речь в течение 30 минут. Все это время адвокат Януковича Виталий Сердюк перекрикивал прокурора и заявлял ходатайства.

"Просим признать Януковича Виктора Федоровича виновным и приговорить его к 15 годам лишения свободы", - сказал прокурор.

В ходе заседания адвокаты вызвали полицию, заявляя о нарушении прав на защиту.

Напомним, адвокаты Януковича устроили драку в суде.