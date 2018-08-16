У одесского инспектора ГФС нашли джип за 1,2 миллиона гривен

Суд признал женщину виновной в несообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии

Госинспектора фискальной службы привлекли к ответственности за то, что не проинформировал о покупке автомобиля за 1,2 миллиона гривен.



Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области в четверг, 16 августа.



Суд признал женщину виновной о несообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии. Так, она не сообщила о получении в собственность Porsche Cayenne стоимостью более 1,2 миллиона гривен.

"Протокол об административном правонарушении составили сотрудники Управления защиты экономики органов полиции в Одесской области по ч. 1 ст. 172-6 КУоАП", - говорится в сообщении.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в электронной декларации исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун за 2016 год.