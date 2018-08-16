Украина наращивает присутствие в Азовском море из-за действий России

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины увеличат присутствие в Азовском море в связи с действиями России, связанными с блокированием судов.

Об этом сообщил руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко в интервью "BBC News Украина".

Генштаб ВСУ предлагает также усилить охрану морского побережья.

"Присутствие украинских ВМС в акватории Азовского моря обязательно нужно увеличить. Мы планируем не только усиление присутствия в море, но и проведение мероприятий по обороне побережья Азовского моря", - сказал руководитель Генштаба.

По его словам, сейчас пограничники действуют в акватории моря своими силами, однако увеличение численности формирований ВМС будет осуществлено обязательно.

Напомним, экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский считает, что Россия устраивает массовые проверки торговых кораблей в Азовском море, для того чтобы надавить на Украину и обеспечить таким образом водоснабжение аннексированного Крыма.