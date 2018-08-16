В Сколевском районе Львовской области, на трассе Киев-Чоп, в ДТП попал туристический автобус, следовавший из Будапешта.
Об этом сообщает Сайт города Львова со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области.
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Отмечается, что автобус столкнулся с грузовиком.
Фото: Пресс-служба полиции Львовской области
Информация о пострадавших уточняется, на место ЧП вызвали медиков.
Все участники ДТП от госпитализации отказались.
Правоохранители регулируют движение на трассе.
Напомним, в одной из маршруток города Кривой Рог взорвался огнетушитель, в результате чего пострадала женщина.