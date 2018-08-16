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Зубко выступил за отказ от централизированного горячего водоснабжения

Зубко выступил за отказ от централизированного горячего водоснабжения
www.medimanage.com

Альтернативой может стать автономное водоснабжение

16.08.18 1999
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Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко выступает за отказ от централизованного горячего водоснабжения в пользу автономного.

Об этом сообщает Українські новини.

"Мы все же хотели бы отходить от централизованного горячего водоснабжения", - сказал Зубко.

По его словам, заменой централизованному горячему водоснабжению может стать автономное домовое, квартальное или районное.

"Во многих городах на сегодняшний день уже практически централизованное водоснабжение отсутствует", - отметил министр.

При этом Зубко подчеркнул, что решение о выборе того или иного варианта водоснабжения находится в компетенции органов местной власти.

Напомним, тарифы на воду в Украине могут подняться на 15% уже осенью.

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