Укрпочта выпустит почтовые марки с изображением погибшего в 2015 году в ДТП лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко к 50-летию со дня его рождения.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Спецгашение марки, на которой будет проставлен оттиск подписи музыканта, состоится 17 августа в Киеве на Главпочтамте и на родине певца, во Львове, на почтамте", – говорится в сообщении.
Фото: ukrposhta.ua
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грузовик Укрпочты растерял посылки на киевских улицах
На марке будет изображен снимок певца авторства Елены Божко.
Номинал марки – 9 грн, Укрпочта планирует выпустить 130 тыс. экземпляров.
Ранее сообщалось, что Укрпочта просит издателей отсрочить расчет с редакциями по итогам подписной кампании. Это связано с критическим состоянием, в котором находится предприятие, заявил первый заместитель генерального директора Укрпочты Александр Чернявский.