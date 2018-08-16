За сто дней на Донбассе задержали 450 боевиков и их пособников, - Наев

С начала ООС количество блокпостов уменьшилось в три раза

С начала Операции объединенных сил (30 апреля) на Донбассе были задержаны 449 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев на пресс-конференции в Северодонецке, передает Интерфакс-Украина.

"Структурные подразделения объединенных сил, включая правоохранительные и разведывательные подразделения, провели значительную работу по установлению лиц, которые принимают участие в боевых действиях на стороне российских оккупационных войск. Часть из них уже задержали на территории Украины и привлекли к ответственности, еще часть - окончательно обезвредили", - рассказал Наев.

Одновременно за первые 100 дней ООС на территории Донецкой и Луганской областей было уменьшено количество блокпостов со 147 до 43, 6 из которых – мобильные.

Также за этот период на наличие взрывоопасных предметов проверили 1,5 тыс. га местности, около 30 км дорог и почти 15 га акватории моря.

"За неполные три месяца подразделения Объединенных сил обнаружили и уничтожили свыше 64 тыс. взрывоопасных предметов", - проинформировал Наев.

Он напомнил, что главной целью ООС является создание безопасных условий для многовекторного возрождения Донбасса, восстановления верховенства права и полного прекращения боевых действий.

"В достаточно сжатые сроки мы смогли дать людям уверенность в том, что достижение мира на Донбассе вполне реально, и эта реальность наступит очень скоро", - подчеркнул командующий ООС.

Напомним, с начала проведения ООС на Донбассе (с 30 апреля 2018 года, - ред) Вооруженные силы Украины вернули под свой контроль 15 кв. км территории.