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Главная » Страна » Порошенко готов помиловать "реальных террористов" ради освобождения узников Кремля, - Геращенко
Освобождение заложников Кремля

Порошенко готов помиловать "реальных террористов" ради освобождения узников Кремля, - Геращенко

Порошенко готов помиловать "реальных террористов" ради освобождения узников Кремля, - Геращенко
Ирина Геращенко / Фото: Deutsche Welle

Россия пока игнорирует украинскую инициативу

16.08.18 53
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Президент Петр Порошенко готов помиловать осужденных в Украине граждан РФ ради их обмена на украинских политзаключенных в России. Об этом сообщила вице-спикер Ирина Геращенко в Facebook.

"Хочу подчеркнуть, что эти граждане осуждены по очень тяжелым статьям, в том числе - терроризм. Поэтому когда Кремль называет Олега Сенцова "террористом" по сфабрикованному ФСБ делу, пусть лучше позаботится о реальных террористах, засланных ФСБ и Кремлем воевать в Украине", - написала она.

Геращенко сообщила, что представителям РФ на переговорах в Минске передадут информацию о заявлениях граждан РФ, которые попросили Путина обменять их на украинцев.

"Украинская сторона, наш президент готов помиловать российских диверсантов и престпуников в обмен на освобождение наших политзаключенных. Напоминаю, пока нет ответа со стороны РФ на инициативу передать им 36 диверсантов, шпионов, террористов, преступников. Нет ответа и на инициативу встречи омбудсвумен в Минске 21-22 августа", - отметила вице-спикер.

Напомним, 11 граждан РФ обратились к Путину с просьбой обменять их на украинских политзаключенных. Первым такие заявления написали гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, и Александр Саттаров и Фарух Камалов, которые сейчас находятся в Лукьяновском СИЗО. 15 августа подобные заявления написали еще 8 человек и 16 августа - еще трое.

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