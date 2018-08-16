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Освобождение заложников Кремля

Еще трое россиян просят Путина обменять их на украинских политзаключенных

Еще трое россиян просят Путина обменять их на украинских политзаключенных
Фото: facebook.com/denisovaombudsman/

Продолжают поступать заявления от граждан РФ с прошением об обмене

16.08.18 188
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Еще трое граждан России, которые содержатся в тюрьмах Украины, написали заявления на имя российского президента Владимира Путина с просьбой обменять их на удерживаемых в России  украинских политзаключенных.

Об этом сообщила уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Так, продолжают поступать заявления от граждан России, которые содержатся в украинских местах лишения свободы, на имя Путина с просьбой обменять их на одного из украинских политзаключенных.

"Сегодня такие заявления мы получили еще от трех человек. Заявления были написаны Гаджиевым Русланом Джупалаевичем, Кимаковским Игорем Владимировичем (ГУ "Бахмутское учреждение исполнения наказаний №6") и Мефедовым Евгением Игоревичем (ГУ "Николаевский следственный изолятор"), - написала омбудсмен.

Денисова отметила, что эти и другие заявления граждан РФ будут направлены в Министерство иностранных дел Украины, чтобы МИД доставил их дипломатической почтой в администрацию президента РФ.

Отметим, 15 августа восемь россиян обратились к президенту РФ с просьбой обменять их на украинских политзаключенных.

Ранее такие заявления написали гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, и Александр Саттаров и Фарух Камалов, которые сейчас находятся в Лукьяновском СИЗО.

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