ГПУ подала апелляцию на закрытие дела Кернеса

Генпрокуратура не согласна с решением о закрытии дела

В четверг, 16 августа, Генеральная прокуратура обжаловала в апелляционном порядке решение Киевского районного суда Полтавы о закрытие дела в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

"Сегодня, 16 августа, Генпрокуратура установленным порядком подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд Полтавы на решение этого суда о закрытии дела в отношении Кернеса", - написал он.

Напомним, 10 августа, Киевский районный суд Полтавы закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, которых подозревали в похищении и угрозах убийством сторонникам Евромайдана зимой 2014 года.

10 августа заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская заявила, что прокуратура возбудила в отношении судьи Киевского райсуда Полтавы Андрея Антонова уголовное дело по ч. 2 ст. 375 УК (постановление судьей заведомо неправосудного решения, повлекшее тяжкие последствия).

13 августа на внеочередном заседании Совет судей Украины принял резолюцию, в которой отмечается недопустимость привлечения судьи к уголовной ответственности за вынесение судебного решения.