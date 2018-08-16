ГСЧС предлагает закрыть почти 900 ТРЦ, больниц и школ

Госслужба по чрезвычайным ситуациям после проверок направила в суд 891 иск для приостановки эксплуатации ТРЦ, больниц, детских садов и школ.



Об этом сообщается на сайте ГСЧС.



В частности, предлагается закрыть 272 торгово-развлекательных центров, 63 больницы со стационарным лечением, 556 детских садов и школ.

"Проведены внеплановые проверки состояния техногенной и пожарной безопасности в 33,392 тыс. заведениях, из них: в 26,739 тыс. дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях; 1,829 тыс. учреждений здравоохранения со стационарным лечением; 4,824 тыс. торговых предприятий (торговые центры, многофункциональные здания и комплексы), в культурно-зрелищных и развлекательных учреждениях", - говорится в сообщении.



Как отмечается, за нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предложенных предписаниями территориальных органов ГСЧС мер к административной ответственности привлечены 32,683 тыс. руководителей учреждений и ответственных должностных лиц.

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"Также по результатам проверок подано в административный суд 891 исковое заявление на приостановку эксплуатации объектов", - говорится в сообщении.



В частности, по результатам проверок ТРЦ выявлено 82,376 тыс. нарушений; дошкольных и общеобразовательных учебных заведений выявлено 309,26 тыс. нарушений; учреждений здравоохранения со стационарным лечением выявлено 32,221 тыс. нарушение.

Отметим, ранее в Украине во время проверок пожарной безопасности на различных объектах обнаружили более 15 тысяч нарушений.