На Ровенщине свадьба закончилась массовым отравлением

В Ровенской области на свадьбе отравились 13 человек. Об этом сообщает в четверг, 16 августа, пресс-служба областной Нацполиции.

Вспышка инфекции произошла после празднования свадьбы в одном из кафе села Дружба. После мероприятия, которое состоялось 12 августа, в местную больницу обратилось тринадцать человек, среди которых девять взрослых и четверо детей.

По предварительному диагнозу медиков у всех констатирована пищевая токсикоинфекция и сальмонеллез. Состояние пяти человек оценивается как средней тяжести, остальных – легкой.

Отрыто уголовное дело по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее во Львовскую областную инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция госпитализировали 26 несовершеннолетних в возрасте 10-17 лет. Все они проживали и питались в гостинице "Джем Раковец" в селе Раковец (Пустомытовский р-н Львовской обл.).