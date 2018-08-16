В Киеве возле станции метро Героев Днепра вандалы разгромили точку велопроката Bike sharing. Об этом свидетели произошедшего сообщили в Facebook.
"На Героев Днепра неизвестные уничтожили точку по прокату муниципальных велосипедов", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/borschagovka.info
Напомним, систему велопроката Bike sharing открыли в Киеве накануне. На данный момент взять велосипед напрокат можно на 33 станциях. В велопарке столицы – 100 велосипедов, а к концу следующего года его обещают увеличить до 2000 байков.