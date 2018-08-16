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Главная » Страна » Путина об обмене попросили уже 22 россиянина, - Денисова
Освобождение заложников Кремля

Путина об обмене попросили уже 22 россиянина, - Денисова

Путина об обмене попросили уже 22 россиянина, - Денисова
Людмила Денисова / Фото: Народный фронт

Сегодня соответствующие заявления написали 11 граждан РФ

16.08.18 15
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По состоянию на вечер 16 августа 22 гражданина РФ написали заявления на имя Владимира Путина с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена Людмилы Денисовой.

Первым подобное заявление написал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии. 14 августа во время мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО Денисова встретилась с Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые написали аналогичные заявления. Их примеру последовали и другие задержанные в Украине граждане РФ. 

15 августа омбудсмен получила заявления от Вячеслава Высоцкого (Черкасская исправительная колония №62), Валерия Иванова и Александр Валехидиса (Дрогобычская исправительная колония №40 ), Владислава Гречина (Одесское учреждение исполнения наказаний №21), Виктора Агеева (Роменская исправительная колония №56 ), Олега Доронина (Городищенская исправительная колония №96), Дениса Сидорова и Евгения Шаталова (Житомирское учреждение исполнения наказаний №8).

Подобные заявления продолжили поступать и сегодня. Представители уполномоченного получили заявления от Руслана Гаджиева, Игоря Кимаковского, (Бахмутское учреждение исполнения наказаний №6), Евгения Мефедова (Николаевский следственный изолятор).

Из Мариупольского СИЗО были получены заявления от пяти заключенных - Павла Черных, Анатолия Бусыгина, Алексея Шибаева, Сергея Егорова, Ольги Ковалис. Еще два письма были написаны Василием Кусакиным (Днепровское учреждение исполнения наказаний №4) и Муратом Джимиевым (Киевский следственный изолятор)

Позже было получено письмо от Валерия Гратова (Днепровское учреждение исполнения наказаний №4).

Все эти 22 заявления Министерство иностранных дел дипломатической почтой доставит в Администрации Президента Российской Федерации.

Напомним, президент Петр Порошенко готов помиловать осужденных в Украине граждан РФ ради их обмена на украинских политзаключенных в России. 

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