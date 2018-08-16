Первые сотрудники ГБР приняли присягу

В четверг, 16 августа, первые 42 победителя конкурса на должности в центральном аппарате Государственного бюро расследований приняли присягу государственного служащего. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Среди них - главные и ведущие специалисты управлений и отделов Бюро: правового обеспечения, международного сотрудничества и внешних коммуникаций, режимно-секретной работы и защиты информации, внутреннего аудита, кадровой работы и государственной службы и других.

"Я не обещаю, что будет легко. И думаю, каждый из вас пришел сюда, чтобы построить новый правоохранительный орган, которым вы будете гордиться, которым будут гордиться ваши семьи, ваша страна. В подследственности ГБР - высшие должностные лица, судьи, работники правоохранительных органов, те, кто совершил военные преступления. Это люди, которые имеют возможность избегать наказания, но ГБР должно сломать эти стереотипы. Наша миссия - привлечение виновных к ответственности, несмотря на их должности, связи и ресурсы", - отметил директор Бюро Роман Труба.

Всего определены 180 победителей конкурса на должности в центральном аппарате Государственного бюро расследований: 54 государственных служащих и 126 следователей.

Сейчас проводятся спецпроверки в отношении следователей.

"Это обязательная процедура, которую перед назначением должны пройти все кандидаты на должности следователей. Проверять будут СБУ, Национальная полиция, Министерство обороны, Министерство юстиции, НАПК и другие органы. Как только проверка закончится и если она будет положительная, следователи будут назначен на должности", - разъяснил директор Бюро.

Также продолжаются конкурсы на 455 должностей в 7 территориальных управлениях ГБР.

Напомним, после завершения конкурса в центральный аппарат ГБР 39 должностей остались вакантными. На них будет объявлен повторный конкурс.