Против адвокатов Януковича открыли уголовное дело

Киевская местная прокуратура по материалам Оболонского райуправления Киева зарегистрировала уголовное производство в отношении платных адвокатов Виктора Януковича. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Дело открыто по факту "препятствования группой лиц осуществлению правомерной деятельности защитника, назначенного обвиняемому Януковичу по решению суда". Указанные события произошли 16 августа в помещении Оболонского райсуда столицы.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.397 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица).
Напомним, 16 августа платные адвокаты Виктора Януковича в здании Оболонского суда Киева устроили драку. Потасовка началась после недопуска защитников от компании Aver Lex на заседание. Адвокаты сначала требовали пропустить их в зал, а затем попытались прорваться силой. Произошли потасовки с охраной и полицейскими.
Кроме того, адвокаты протестовали против участия в суде государственного защитника Януковича Юрия Рябовола.