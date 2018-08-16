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Суд над Януковичем

Против адвокатов Януковича открыли уголовное дело

Против адвокатов Януковича открыли уголовное дело
Потасовка в суде с участием адвокатов / Фото: 112 Украина

Причина – препятствование деятельности защитника экс-президента, назначенного по решению суда

16.08.18 371
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Киевская местная прокуратура по материалам Оболонского райуправления Киева зарегистрировала уголовное производство в отношении платных адвокатов Виктора Януковича. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Дело открыто по факту "препятствования группой лиц осуществлению правомерной деятельности защитника, назначенного обвиняемому Януковичу по решению суда". Указанные события произошли 16 августа в помещении Оболонского райсуда столицы.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.397 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица).

Напомним, 16 августа платные адвокаты Виктора Януковича в здании Оболонского суда Киева устроили драку. Потасовка началась после недопуска защитников от компании Aver Lex на заседание. Адвокаты сначала требовали пропустить их в зал, а затем попытались прорваться силой. Произошли потасовки с охраной и полицейскими.

Кроме того, адвокаты протестовали против участия в суде государственного защитника Януковича Юрия Рябовола. 

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