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Главная » Страна » Минюст сменил руководство Лукьяновского СИЗО

Минюст сменил руководство Лукьяновского СИЗО

Минюст сменил руководство Лукьяновского СИЗО
Фото: Tochka.net

Нового начальника назовут сегодня

17.08.18 40
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В Лукьяновском следственном изоляторе сменилось руководство. Нового руководителя представят общественности 17 августа.

Об этом в эфире 112 Украина сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины Юрий Маслак.

Маслак отказался комментировать слухи о том, что причиной смены руководства стал бунт экс-бойцов Торнадо и передачай им запрещенных предметов работниками СИЗО. 

"На данный момент я не могу сказать, уволили ли руководство, или оно ушло в отставку по собственному желанию, потому что уже поздний час и я не могу точно узнать все детали. Единственное, что могу подтвердить, что действительно будет новое руководство и уже завтра я смогу сообщить - было ли это связано именно с событиями, которые имели место 9 августа в стенах киевского изолятора, или с тем, что руководство СИЗО пошло в отставку по собственному желанию... Завтра будет новый руководитель, фамилию этого человека я знаю, он работала в системе", - заявил Маслак.

Он добавил, что руководство СИЗО будет нести ответственность в соответствии с законодательством, если подтвердится факт, что оно владело информацией о передаче запрещенных предметов.

"Если согласно их заявлений будет информация о том, что руководство СИЗО владело этой информацией и также как-то, возможно, помогало – конечно, что и руководство СИЗО будет нести ответственность. Увольнение или заявление об отставке не освобождает лицо от ответственности", - сказал он.

Напомним, экс-бойцы "Торнадо" в СИЗО вооружились холодным оружием и самодельными взрывпакетами и устроили бунт. В результате их действий пострадал один из правоохранителей.

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