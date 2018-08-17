В Украине зарегистрировано почти 100 вспышек африканской чумы свиней

Больше всего в Одесской и Полтавской областях

С начала текущего года в Украине специалисты выявили 99 вспышек африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом сообщает "СТОП АЧС".

Наибольшее количество вспышек в Одесской и Полтавской областях- 55 и 41 соответственно. Далее идет Черниговская область - 31 случай. Меньше всего АЧС оказалось во Львовской области - всего 1 случай. Также в Ивано-Франковской области зафиксировали 3 эпизода, в Житомирской - 5 случаев.

В 57 случаях заболевание было зарегистрировано у домашних животных, в 34 - у диких.

Всего в Украине за 6 лет зарегистрировано 410 вспышек африканской чумы свиней. Первый возбудитель АЧС был выявлен в 2012 году в селе Комышеватка Запорожской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые нашли причину самой смертоносной эпидемии в истории

Напомним, украинцам пытались скормить сотни зараженных чумой свиней. Должностные лица одного из опытных хозяйств Полтавщины пытались продать на убой свиней, зараженных вирусом африканской чумы.