Назван новый начальник Лукьяновского СИЗО

Им стал бывший начальник Бориспольской ИК

Новым руководителем Киевского следственного изолятора станет начальник Бориспольской исправительной колонии №119 Руслан Ромашков.

Об этом сообщает УНН.

Остальной состав обновленного руководства изолятора объявят на следующей неделе. Как сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины Дениса Чернышова Юрий Маслак, старое руководство написало заявления об увольнении.

"Что касается старого руководства Лукьяновского СИЗО, сегодня заявление на увольнение написал начальник СИЗО. Также будет изменен весь руководящий состав: заместитель начальника по режимной работе, первый заместитель начальника, заместитель начальника по оперативной работе, заместитель начальника по воспитательной работе. Все эти должности будут занимать другие люди. Думаю, это вопрос следующей недели", - сообщил Маслак.

До того, как возглавить Бориспольскую колонию, Руслан Ромашков был начальником Мариупольского следственного изолятора.

Декларация чиновника доступна на сайте проекта "Декларації".

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Напомним, Министерство юстиции Украины заявило, что инвестор выразил заинтересованность в постройке ночного клуба на месте Лукьяновского (Киевского) следственного изолятора.