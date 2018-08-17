"Доверенное лицо Путина" получила условный срок за госизмену

В Херсоне суд приговорил к трем годам условно Елену Одновол, которая в Крыму была "доверенным лицом" Владимира Путина на выборах президента РФ.

Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает ТАСС.

Москалькова говорила с украинской коллегой Людмилой Денисовой и та сообщила, что 16 августа в отношении Елены Одновол вынесено судебное решение об осуждении на три года условно.

Сегодня ее должны освободить из СИЗО, к ней в Херсон приедет мама.

"Информация о том, где она будет отбывать условный срок наказания, не уточняется", – отметила Москалькова.

По ее данным, "Одновол признала свою вину в совершении преступлений".

Напомним, 23 апреля СБУ задержала уроженку Херсонщины Елену Одновол, которая была доверенным лицом кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина. Во время незаконных выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма она незаконно проводила сбор подписей в поддержку Путина. Одновол была членом пропутинской организации "Волонтеры победы".