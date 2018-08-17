Киевский фуникулер возобновит работу раньше запланированной даты

Ремонтные работы в этом году займут на три дня меньше

В связи с завершением ремонтных работ быстрее намеченного срока киевский фуникулер возобновит работу на три дня раньше. Об этом сообщает пресс-служба Киевпасстранса в Facebook.

"Мы сделали все возможное, чтобы фуникулер возобновил свое движение как можно раньше. Ведь мы знаем, как вы за ним скучали", - говорится в сообщении.

Сейчас ремонтный работы находятся на завершающей стадии. С понедельника 20 августа фуникулер снова начнет свое движение по склонам столицы.

Напомним, столичный фуникулер ежегодно закрывают на профилактический ремонт. В 2018 году ремонт был запланирован с 17 июля по 23 августа.