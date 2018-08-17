В Киеве правоохранили предотвратили конфликт на стройке в Дарницком районе. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что во время патрулирования полицейские заметили, что на Осокорках собралось около 80 мужчин спортивной внешности со спецсредствами. На место отправили спецназ, наряды патрульных, по тревоге был поднят личный состав территориального управления полиции.

Когда правоохранители прибыли по указанному адресу, молодые люди начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские успели задержать около 40 человек.

"На месте мы увидели, что у них есть спецсредства - щиты, резиновые дубинки и даже оружие. Их доставляют в управление полиции для проведения тщательной проверки и дачи объяснений о причинах их сбора в указанном месте", - и.о. главы столичной Нацполиции Виктор Нечитайло.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошел на стройке в районе Эпицентра, где планируется возведение жилого комплекса "Патриотика на озерах".

"5-40 утра. На объекте за Эпицентом и строящимся мостом, нагнали человек 40-50 титушни (дубинки, щиты и пару автоматов). Насчитал 10 машин с полицией", - сообщил пользователь Facebook Alexander Brusilovsky.

Напомним, 28 июля в Киеве на Осокорках произошли столкновения между представителями "Национального корпуса" и полицейскими. Члены "Нацкорпуса" принялись сносить забор на стройплощадке около строительного гипермаркета "Эпицентр".

Конфликт на Осокорках связан со строительством жилого комплекса "Патриотика на озерах" на территории, которую местные жители считают эко-парком. По их словам, существует предписание о запрете работ, но компания игнорирует его. Застройщиком выступает банк "Аркада".