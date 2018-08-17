Имущество завода АТЕК арестовано судом

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество ЧАО "АТЕК" в рамках уголовного производства по факту завладения имуществом и акциями предприятия. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

Согласно решению суда, арест был наложен на нежилой дом площадью 358,3 кв. м по адресу на ул. Котельникова Михаила, д. 12, общежитие площадью 7233 кв. м на ул. Чистяковская, д. 4, здание площадью 800,5 кв. м на ул. Новикова-Прибоя, д. 9, общественный дом площадью 279,1 кв. м на ул. Стрыйская, д. 23.

Также арестованы база отдыха "Горлица" общей площадью 3040,9 кв. м с помещениями складов в поселке Козин Киевской области.

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Напомним, в конце июля Генеральная прокуратура подала в суд ходатайство о наложении ареста на имущество завода, обусловленное тем, что прокуратура с 27 сентября 2017 года расследует уголовное производство, открытое по факту незаконного завладения имуществом и акциями ЧАО "Атек".

23 марта прошли обыски на территории завода. Там же располагается офис "Национального корпуса", члены которого обвинили силовиков в политическом преследовании и устроили потасовки с ними.