На Донбассе обстреляли миссию ОБСЕ

На Донбассе обстреляли патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщила пресс-служба миссии.

Утром 16 августа пять сотрудников миссии, на двух бронетранспортерах, были обстреляны на окраине поселка Гольмовское, который находится в 49 км к северо-востоку от Донецка, говорится в сообщении.

Патруль контролировал соблюдение режима прекращения огня для ремонта линии электропередачи компанией "Вода Донбасса".

Три патрульных миссии были вне транспорта, двое - внутри авто.

"В 09:14 три участника патруля вне транспортных средств услышали взрыв примерно в 500 м на севере и еще один взрыв около 500 м на юго-юго-восток от них, а затем около 10 выстрелов из стрелкового оружия на 100-150 м к северу и северо-западу. Пули пролетели над головами трех сотрудников миссии, которые были за пределами транспорта", - пишет пресс-служба.

Патрульные сразу же сели в свои машины и покинули район, а затем благополучно вернулись на передовую патрульную базу в Горловке.

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Напомним, в ОБСЕ подтвердили резкую активизацию боевиков на Донбассе.