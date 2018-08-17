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Главная » Страна » Правоохранители во Львове задержали граффитчиков за надписи о Гандзюк, один полицейский ранен, - СМИ

Правоохранители во Львове задержали граффитчиков за надписи о Гандзюк, один полицейский ранен, - СМИ

Правоохранители во Львове задержали граффитчиков за надписи о Гандзюк, один полицейский ранен, - СМИ
Фото: Пресс-служба МВД

Один из авторов граффити ударил полицейского ножом

17.08.18 405
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Во Львове во время задержания двух граффитчиков получил ранение один полицейский. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Инцидент произошел сегодня ночью около четырех часов утра. Во время отработки Галицкого района Львова оперативники заметили двух парней, которые аэрозольной краской наносили надписи на фасад дома на улице Ковжуна. Увидев правоохранителей, они начали убегать, а во время задержания один из них внезапно ударил капитана полиции ножом.

"Жизни нашего оперативника ничего не угрожает, состояние его стабильное. Надеемся на его скорейшее выздоровление. Злоумышленники задержаны. Установлено, что это 20-летние львовяне. Сегодня им будет избрана мера пресечения", - рассказал вр.и.о. областной полиции Тарас Сабанюк.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

По данным журналистки телеканала НТН Вики Балицкой, задержанные графитчики наносили на стену дома надпись "Кто заказал Катю Гандзюк". Об этом она сообщила в Facebook.

Напомним, 31 июля неизвестный мужчина облил кислотой сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк, когда она выходила из подъезда своего дома.

Следствием рассматривается несколько версий произошедшего. В частности рассматриваются версии, что преступление совершено в связи со служебной деятельностью потерпевшей, в связи с ее активной гражданской позицией и возможные конфликтные ситуации.

3 августа подозреваемого в нападении Николая Новикова задержали правоохранители. Сама Гандзюк на 99% уверен, что  это случайный человек.

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