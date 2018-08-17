В Херсоне женщина провалилась к соседям этажом ниже

В Херсоне женщина в результате обвала террасы провалилась с третьего на второй этаж. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел вечером 16 августа около 21:30 в жилом доме на ул. Театральной.

"В результате разрушения строительных конструкций с террасы крыши 3-го этажа в помещение 2-го этажа провалилась женщина 1984 года рождения. На место происшествия прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения областной ГСЧС", - говорится в сообщении.

Медики осмотрели пострадавшую, после чего спасатели на мягких носилках доставили ее в карету скорой помощи.

Состояние женщины оценивается как средней тяжести. Предварительно у нее констатировали травму спины.

Напомним, 14 августа на севере Италии в городе Генуя обрушился мост. На момент аварии на мосту находились 30-35 легковых и 3 грузовых автомобиля. По последним данным погибли 39 человек, 15 травмированы. При этом еще до 20 человек могут оставаться под обломками.