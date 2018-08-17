У Керченского моста нашли уникальные древние останки

В Крыму, на участке будущей железной дороги-подхода к Керченскому мосту ученые обнаружили окаменевшие костные останки млекопитающего, которые пролежали в геологических слоях около 10 миллионов лет.

Об этом сообщают местные СМИ.

"Фрагменты скелета – позвоночный столб и ребра – были найдены в ходе археологических исследований, предваряющих строительство железной дороги-подхода к Крымскому мосту… Окаменелости залегали на небольшой глубине – около метра от земной поверхности. Эксперты-палеонтологи предполагают, что они принадлежат древнему киту цетотерию – предку современных усатых китов, достигающих в длину более 30 метров. На ранних стадиях развития эти млекопитающие были меньших размеров. Древний кит, скелет которого сейчас изучается, вырос почти до 5 метров. Он обитал в Сарматском море, занимавшем в том числе территорию современного Керченского полуострова", – говорится в сообщении. "Со временем там, где было море, образовалась суша. Произошло поднятие геологических слоев, и скелет кита оказался на возвышенности, хотя раньше он лежал на дне", – рассказал научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Сергей Язиков.

Находка является большой удачей для палеонтологов.

"Ее главная ценность в том, что это сочлененный скелет древнего кита. Черепные кости не сохранились, но полностью представлен позвоночный столб – от грудного отдела до хвостового. Все фрагменты принадлежат одному экземпляру. Такие находки бывают нечасто. Хорошо видна структура костной ткани. Это позволит нам изучить останки животного минувших эпох очень корректно и получить полезную информацию о строении древнего организма", – уверены ученые.

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Напомним, палеонтологи выяснили, когда рептилии научились отбрасывать хвост.