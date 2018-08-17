За распространение книг из РФ продавцов на столичной Петровке оштрафовали на 40 тыс. грн

Продавцов на киевской "Петровке" оштрафовали на 37 тыс. 230 гривен за распространение книжной продукции, ввезенной из России без разрешительных документов.



Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

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Административно-хозяйственные санкции применены к субъектам ведения хозяйства ФЛП Перчак и ФЛП Путивский.



Книги, которые распространялась без необходимых документов, изъяты из обращения, а на предпринимателей наложены штрафы в размере 37 тыс. 230 грн. В случае повторного нарушения сумма штрафа составит уже 186 тыс. 150 грн. Штраф нужно оплатить в течение 15 суток.

Напомним, Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины (Госкомтелерадио) расширил до 184 книг перечень изданий, содержание которых содержит разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, призывы к совершению терактов, посягательство на права человека и в целом направлено на ликвидацию независимости Украины.