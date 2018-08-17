Ночью 16 августа, на проспекте Леся Курбаса водитель такси на европейских номерах под действием наркотиков протаранил бетонный блок. В результате аварии погибла женщина, которая сидела на заднем сидении. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Пассажирка не была пристегнута и сильно пострадала. Врачи диагностировали у нее перелом основания черепа. Пострадавшая скончалась в машине скорой.

При это водителя спасла подушка безопасности - он получил только несколько ссадин. Свидетели утверждают – он был пьян, или употреблял наркотики. Полиция его задержала и увезла в больницу.

В полиции подтвердили слова свидетелей – водитель был под действием наркотических веществ. В больнице, куда его отвезли, он отказался сдавать анализы, но врач-нарколог дал предварительное заключение. Сейчас готовится ходатайство про принудительный забор биологических образцов.

В соцсетях тема уже поднялась в топ. Причин сразу несколько: такси, автомобили на еврономерах, они же "евробляхи", предположительно неадекватный водитель и непристегнутая пассажир.

По всем этим пунктам уже собралось под тысячу комментариев в различных сообществах в соцсетях.

Оказалось, что в некоторых службах такси уже есть услуга "Авто на украинских номерах".

Люди хотели бы получить разъяснения о руководстве службы такси, но никто не сообщает, где именно работал виновник ДТП. Возможно, сразу в нескольких компаниях.

Экспертиза еще определит, какая именно травма стала причиной смерти пассажирки, и мог ли ее спасти ремень безопасности. Но пользователи отметили – в машинах такси он вообще может отсутствовать.

В полиции уже установили личность погибшей в аварии – ей был 41 год, она жительница Черниговской области.

Дело о ДТП расследуют по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения".