Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Фото, видео В Киеве таксист под наркотиками устроил смертельное ДТП

Фото, видео В Киеве таксист под наркотиками устроил смертельное ДТП

<span class="label red">Фото, видео</span> В Киеве таксист под наркотиками устроил смертельное ДТП

Автомобиль врезался в бетонное ограждение, пассажирка погибла

17.08.18 191
000

Ночью 16 августа, на проспекте Леся Курбаса водитель такси на европейских номерах под действием наркотиков протаранил бетонный блок. В результате аварии погибла женщина, которая сидела на заднем сидении. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Пассажирка не была пристегнута и сильно пострадала. Врачи диагностировали у нее перелом основания черепа. Пострадавшая скончалась в машине скорой.

При это водителя спасла подушка безопасности - он получил только несколько ссадин. Свидетели утверждают – он был пьян, или употреблял наркотики. Полиция его задержала и увезла в больницу.

В полиции подтвердили слова свидетелей – водитель был под действием наркотических веществ. В больнице, куда его отвезли, он отказался сдавать анализы, но врач-нарколог дал предварительное заключение. Сейчас готовится ходатайство про принудительный забор биологических образцов.

В соцсетях тема уже поднялась в топ. Причин сразу несколько: такси, автомобили на еврономерах, они же "евробляхи", предположительно неадекватный водитель и непристегнутая пассажир.

По всем этим пунктам уже собралось под тысячу комментариев в различных сообществах в соцсетях.

Оказалось, что в некоторых службах такси уже есть услуга "Авто на украинских номерах".

Люди хотели бы получить разъяснения о руководстве службы такси, но никто не сообщает, где именно работал виновник ДТП. Возможно, сразу в нескольких компаниях.

Экспертиза еще определит, какая именно травма стала причиной смерти пассажирки, и мог ли ее спасти ремень безопасности. Но пользователи отметили – в машинах такси он вообще может отсутствовать.

В полиции уже установили личность погибшей в аварии – ей был 41 год, она жительница Черниговской области.

Дело о ДТП расследуют по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Правоохранители во Львове задержали граффитчиков за надписи о Гандзюк, один полицейский ранен, - СМИНа Осокорках в Киеве полиция задержала 40 парней со щитами и дубинками возле стройкиВо Франции грузовик протаранил автобус с детьми
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 17774
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12181
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13107
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 23020
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13349
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 30179
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 16131
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 27891
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6808
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 16129
  1. Половина выпускников на ВНО не смогли решить задачку для 8 класса, - директор УЦОКО 5795 / 7127
  2. Бывший коллега Стивена Хокинга полагает, что найдены доказательства существования прошлых вселенных 3489 / 4480
  3. Модель Деми Роуз шокировала фанатов откровенным купальником 3280 / 6877
  4. Британка 28 лет проходила с контактной линзой, о которой она не знала 3026 / 3326
  5. Беспокойное завтра. Как глобальное изменение климата повлияет на жизнь в Украине 2804 / 3139
  6. Украина наращивает присутствие в Азовском море из-за действий России 2725 / 3156
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 2676 / 47689
  8. Адвокаты Януковича устроили драку в суде 2618 / 3044
  9. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 2388 / 14940
  10. Репера 50 cent попытались застрелить во время съемок нового клипа, - СМИ 2379 / 2982
  1. Беспокойное завтра. Как глобальное изменение климата повлияет на жизнь в Украине 23 / 3139
  2. Половина выпускников на ВНО не смогли решить задачку для 8 класса, - директор УЦОКО 22 / 7127
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 20 / 47689
  4. Дожить до внуков. 5 животных, рискующих сохраниться лишь на страницах книг 13 / 4637
  5. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 8 / 6488
  6. Бывший коллега Стивена Хокинга полагает, что найдены доказательства существования прошлых вселенных 7 / 4480
  7. Зубко выступил за отказ от централизированного горячего водоснабжения 6 / 2946
  8. Модель Деми Роуз шокировала фанатов откровенным купальником 5 / 6877
  9. Антисоциальное поведение. Почему Facebook могут обложить налогом за снижение продуктивности человечества 5 / 1656
  10. Краски, карты и слова. Как человек-остров Василий Придатко наносит себя на карту 4 / 2662
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.