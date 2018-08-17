Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Сестра Сенцова рассказала, когда Путин сможет освободить политзаключенного
Освобождение заложников Кремля

Сестра Сенцова рассказала, когда Путин сможет освободить политзаключенного

Сестра Сенцова рассказала, когда Путин сможет освободить политзаключенного
Олег Сенцов/Фото: facebook.com/denisovaombudsman

На какие-либо договоренности с президентом РФ женщина не полагается

17.08.18 1660
100

Президент РФ Владимир Путин может согласиться освободить политзаключенного Олега Сенцова при условии, что почувствует истощение от натиска всего мира, который требует отпустить его.

Об этом рассказала кузина узника Кремля Наталья Каплан в интервью изданию "Дождь".

По ее словам, вряд ли кому-то удастся повлиять на власть РФ и добиться, чтобы Сенцов оказался на свободе.

"Максимум, возможно, просто измотать Путина. Говорили об этом с Ахтемом Чийгозом, тоже бывшим украинским политзаключенным. Он считает, что Путина можно просто измотать, и он поймет, что это все бессмысленно, и скажет: "Да забирайте уже, просто отстаньте". Возможен такой вариант", – заметила Каплан.

Также она рассказала, что не сильно полагается на какие-то договоренности с президентом РФ.

"Что касается торгов, опять же, насколько я знаю, Путину предлагали очень много и все время – или молчание, или отказ. Вообще относительно Олега он практически всегда просто отмалчивается", – добавила сестра Сенцова.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына. 

8 августа сестра режиссера Наталья Каплан, сообщила, что Сенцов в письме ей написал, что конец близок.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Путина об обмене попросили уже 22 россиянина, - ДенисоваПорошенко готов помиловать "реальных террористов" ради освобождения узников Кремля, - ГеращенкоОбменять себя на украинских политзаключенных попросили еще восемь россиян, - Денисова
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 17774
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12181
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13107
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 23020
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13349
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 30179
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 16131
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 27891
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6808
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 16129
  1. Половина выпускников на ВНО не смогли решить задачку для 8 класса, - директор УЦОКО 5795 / 7127
  2. Бывший коллега Стивена Хокинга полагает, что найдены доказательства существования прошлых вселенных 3489 / 4480
  3. Модель Деми Роуз шокировала фанатов откровенным купальником 3280 / 6877
  4. Британка 28 лет проходила с контактной линзой, о которой она не знала 3026 / 3326
  5. Беспокойное завтра. Как глобальное изменение климата повлияет на жизнь в Украине 2804 / 3139
  6. Украина наращивает присутствие в Азовском море из-за действий России 2725 / 3156
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 2676 / 47689
  8. Адвокаты Януковича устроили драку в суде 2618 / 3044
  9. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 2388 / 14940
  10. Репера 50 cent попытались застрелить во время съемок нового клипа, - СМИ 2379 / 2982
  1. Беспокойное завтра. Как глобальное изменение климата повлияет на жизнь в Украине 23 / 3139
  2. Половина выпускников на ВНО не смогли решить задачку для 8 класса, - директор УЦОКО 22 / 7127
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 20 / 47689
  4. Дожить до внуков. 5 животных, рискующих сохраниться лишь на страницах книг 13 / 4637
  5. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 8 / 6488
  6. Бывший коллега Стивена Хокинга полагает, что найдены доказательства существования прошлых вселенных 7 / 4480
  7. Зубко выступил за отказ от централизированного горячего водоснабжения 6 / 2946
  8. Модель Деми Роуз шокировала фанатов откровенным купальником 5 / 6877
  9. Антисоциальное поведение. Почему Facebook могут обложить налогом за снижение продуктивности человечества 5 / 1656
  10. Краски, карты и слова. Как человек-остров Василий Придатко наносит себя на карту 4 / 2662
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.