Народные депутаты Игорь Мосийчук и Сергей Шахов подрались в прямом эфире телеканала "Прямой", после чего продолжили выяснять отношения в лифте.

Видео инцидента появилось на YouTube.

Вечером 16 августе народные депутаты Сергей Шахов и Игорь Мосийчук жестоко подрались в прямом эфире телеканала "Прямой". В частности, нардеп от "Воли народа" толкнул радикала, от чего тот упал на пол. Поднимаясь, Мосийчук начал бить своего оппонента тростью, но депутатов развела ведущая.

После эфира политики ехали в одном лифте, где продолжили спор и взаимные оскорбления. Так, Шахов заявил оппоненту, что "надо думать головой" и вспомнил гей-парад, из-за которого возникла первая потасовка.

Мосийчук ответил коллеге: "Ты думай, ты думай головой, Сергей. Ты же не думаешь. Ты за гей-парад".

После этого Шахов назвал радикала "политической проституткой", а последний ударил оппонента в лицо.

Драка нардепов длилась несколько секунд, после чего их пришлось разнимать пассажирам лифта.

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Напомним, это не первый случай участия нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука в драках. и депутатов облсовета от ВО Свобода. 5 июня, в Тернопольском областном совете он принимал участие в потасовке с депутатами облсовета от ВО Свобода.