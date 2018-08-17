В Киеве появится новый ночной троллейбусный маршрут

Уже 22 августа выйдет в первый рейс троллейбус №94Н

В Киеве со среды, 22 августа, вводится новый ночной троллейбусный маршрут.



Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.



"Для обеспечения транспортного сообщения Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов в ночные часы с 22 августа открывается новый троллейбусный маршрут №94Н", - говорится в сообщении.

Так, перевозки пассажиров будут организованы по следующей схеме: площадь Льва Толстого – улица Льва Толстого – улица Владимирская (в обратном направлении – бульвар Тараса Шевченко), улица Большая Васильковская – бульвар Тараса Шевченко – проспект Победы – Кольцевая дорога – проспект Леся Курбаса.

Ранее сообщалось, что весь коммунальный наземный транспорт в Киеве оснастили бесплатным Wi-Fi.