Луценко продвинул по службе сына Грицака

Генеральный прокурор назначил сына председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака Олега на должность заместителя прокурора Полтавской области.
Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры.
Прокурор Полтавской области Дмитрий Чибисов получил двух новых заместителей - Олега Грицака и Андрея Глушко.
Ранее Грицак-младший был зампрокурора Святошинского района Киева, после чего перевелся в военную прокуратуру Центрального региона Украины, а также работал заместителем начальника управления в криминальном производстве в прокуратуре Киевской области.
В предыдущих декларациях сын Грицака указывал автомобили Land Rover и Mercedes-Benz CLK 240.
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Напомним, в 2017 году Наші гроши писали, что невестка и родители невестки председателя СБУ Василия Грицака имеют семь квартир, четыре из которых купили менее чем через полгода после назначения его руководителем ведомства.