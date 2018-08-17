Луценко вынес выговор Холодницкому, - СМИ

Генпрокурор Юрий Луценко подписал приказ о выговоре главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на источник в ГПУ.

"Приказ подписан", - сказал собеседник агентства.

"За совершение действий, порочащих звание прокурора и которые могут вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры, а также за систематическое грубое нарушение правил прокурорской этики применить к заместителю генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, государственному советнику юстиции 3 класса Холодницкому Назару Ивановичу дисциплинарное взыскание в виде выговора (п.5,6 ч.1 Закона "О прокуратуре") ", - говорится в приказе

По словам источника, документ будет обнародован в пятницу.

30 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением, в котором просит рассмотреть снятие Холодницкого с должности руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что глава САП якобы препятствовал расследованиям детективов Бюро и оказывал давления на прокуроров и судей для принятия неправомерных решений.

26 июля квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила привлечь к дисциплинарной ответственности и наложить на Холодницкого взыскание в виде выговора.